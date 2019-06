Frasi contro Sacchi | Raiola condannato per diffamazione

M5s revoca il simbolo al candidato sindaco di Cagliari per le Frasi contro unioni civili e aborto : Il cardiochirurgo Alessandro Murenu è finito nella bufera sui social per alcuni post del passato in cui esprimeva vicinanza alle posizioni del congresso di Verona. Così non ci saranno candidati sindaci M5s a Cagliari.

Cagliari - M5s revoca il simbolo al suo candidato sindaco dopo Frasi antiabortiste e contro unioni gay : L’ufficialità della sua candidatura a sindaco di Cagliari era arrivata appena due giorni fa, il 14 maggio. Oggi, a distanza di neanche 48 ore, il suo nome e la lista a lui collegata sono scomparsi dagli elenchi pubblicati sul sito del M5s per le elezioni amministrative del 2019. Ad oggi, quindi, Alessandro Murenu non compare più tra i candidati alla poltrona di primo cittadino del capoluogo sardo. Il mistero sulla sparizione è durato poco. ...

Veneto : dal candidato leghista Frasi contro i migranti e i libri di Gramsci : Tancredi Sforzin, candidato al consiglio comunale di Vittorio Veneto con la Lega, si lascia andare su Facebook a frasi pesanti sui migranti e contro i libri di Gramsci, poi cancella tutto. Insegnante di scuola elementare, l’aspirante politico Veneto aveva pubblicato sul proprio profilo social diversi post di istigazione all’odio razziale. "Fanno pulire le statue a loro ma non sanno neanche pulirsi le mutande", uno dei tanti testi che ora gli ...

Allegri contro Adani : viva la lite in diretta tv che salva il calcio italiano dalle Frasi fatte (e dalla noia) : Uno è l’allenatore della Juventus, abituato a vincere e ad essere intoccabile, allergico alle critiche. L’altro è un ex calciatore, diventato prima apprezzato commentatore televisivo e poi trasformatosi nella caricatura di un commentatore televisivo, tra arzigogolate elucubrazioni tattiche che nessuno riesce a seguire e telecronache improbabili (quello della “Garra charrua”, per intenderci). Insieme sabato sera hanno dato vita a una memorabile ...

Virgina Raggi - le Frasi all'ex ad di Ama. "Roma fuori controllo - cittadini vedono la m..." : Roma, 18 aprile 2019 " "La città è fuori controllo ": è l'ammissione della sindaca di Roma, Virginia Raggi , nei frame audio riportati da l'Espresso, secondo le accuse di Lorenzo Bagnacani , ex ...