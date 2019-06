Francesca Neri | Troisi pensava che un uomo e una donna sono troppo diversi per

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) A 25 anni dalla scomparsa di Massimoracconta cosa l’attoredelle donne e delle relazioni. In un’intervista a Il Messaggero, l’attrice trentina, moglie di Claudio Amendola, racconta i retroscena di “Pensavo fosse amore... invece era un calesse”, uno degli ultimi film girati da. La pellicola - sostiene- rappresenta bene il concetto di amore dell’attore napoletano.«Quando il suo personaggio dice che l’e laper stare insieme, esprime una ferma convinzione di. Lui mi confidò che all’inizio di ogni storia d’amore desiderava sposarsi e avere figli, ma poi finiva puntualmente per ricredersi» In particolarenon si sentiva superiore alle donne, anzi spesso accadeva esattamente il contrario. «Sosteneva ...

