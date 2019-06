Fiorentina | c’è l’accordo per la vendita | Della Valle e Commisso dal notaio 

Fiorentina-Milan probabili formazioni : Suso dal 1' - c’è Mirallas : FIORENTINA MILAN probabili formazioni- Il Milan insegue ancora il sogno Champions League e farà visita alla Fiorentina, in una sfida che si annuncia piuttosto interessante con Montella ex dal dente avvelenato. Viola con il solito 3-5-2: Mirallas dal primo minuto, in attacco spazio alla coppia Chiesa-Muriel. Fiorentina chiamata alla prove del nove. Gattuso ha voglia […] L'articolo Fiorentina-Milan probabili formazioni: Suso dal 1′, ...

Empoli-Fiorentina - le formazioni ufficiali : c’è Simeone - non ce la fa Chiesa : Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Empoli e Fiorentina, partita importante per la classifica. In particolar modo ultima spiaggia per la squadra di Andreazzoli che non può permettersi un passo falso per alimentare le chance di salvezza. La Fiorentina non sta di certo attraversando un momento positivo e ha intenzione di ...

Fiorentina - le parole di Montella a fine gara : “C’è rammarico - persa sicurezza ma siamo stati sfortunati” : Termina il match tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bergamaschi battono i viola e volano verso l’ultimo atto a Roma contro la Lazio. A fine gara le parole del tecnico dei toscani Montella ai microfoni della Rai. “C’è tanto rammarico perché l’avevamo preparata così, soprattutto nel primo tempo potevamo raddoppiare ma abbiamo poi subito un rigore evitabilissimo. Ci ...

Juventus-Fiorentina - Allegri : “Scudetto non semplice. Futuro? C’è un anno” : JUVENTUS FIORENTINA 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro la Fiorentina e la conquista dello scudetto: “L’eliminazione dalla Champions resta così come il dispiacere ma oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante. E’ stato difficile però complicato. Siamo stati bravi a […] L'articolo Juventus-Fiorentina, ...

Juve-Fiorentina diretta live - le formazioni ufficiali : c’è Ronaldo : Juve-Fiorentina diretta live – Dopo le gare delle 15 che hanno dato indicazioni per il proseguo della stagione continua il programma valido per il campionato di Serie A, alle 18 in campo la Juventus con i bianconeri intenzionati a chiudere definitivamente i conti. Di fronte una squadra da non sottovalutare, la Fiorentina che però nell’ultimo periodo non sta di certo attraversando un buon momento. Le formazioni ufficiali ed il ...

Juventus Fiorentina probabili formazioni : c’è Cancelo - sorpresa in attacco : Juventus Fiorentina probabili formazioni- Archiviata la sconfitta contro l’Ajax, e messa da parte la deludente eliminazione dalla Champions League, la Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Fiorentina, match che potrebbe consegnare in modo matematico il successo in campionato agli uomini di Allegri. Solo un punto separa la compagine juventina dal suo 8° […] More