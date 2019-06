Traffico Roma del 03-06-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) NOTIZIARIODOMENICA 3 GIUGNOORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NOMENTANA IN DIRZIONE STADIO OLIMPICO. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE KANT ALTEZZA VIA NOMENTANA. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO. QUALCHE PROBLEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL1,ORTE PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI PROVOCATO DAUN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA. RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI INFINE ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA NOTTE TRA ...

