Tenta di rapire bimba di 9 anni ad Albano per violentarla La nonna urla e la folla

Tenta di rapire una bimba di 9 anni ad Albano. Messo in fuga dai presenti : Ha Tentato di rapire una bimba di 9 anni che era in compagnia della nonna ad Albano, ai Castelli Romani, ma è stato bloccato dai passanti e denunciato dalla polizia. L’episodio è accaduto sabato. La bimba di 9 anni mentre percorreva via Gaetano Donizetti in compagnia della nonna è stata avvicinata da un italiano di 44 anni con precedenti.L’uomo, sotto l’effetto di stupefacenti, ha strattonato ...

Banda su furgone Tenta di rapire ragazze/ Teano - terrore in città : già due casi : Dei malintenzionati a bordo di un furgone grigio avrebbero tentato di rapire delle ragazze a Teano: già due episodi a poca distanza uno dall'altro.