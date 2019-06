Stanno arrivando Honor 20 e 20 Pro con memoria RAM illimitata | le ultime in Italia

Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active Stanno arrivando sui vecchi smartwatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI : La Samsung One UI di Samsung Galaxy Watch Active è in fase di roll out per i modelli precedenti come Samsung Gear Sport, Galaxy Watch e Gear Sport, con tutte le nuove funzioni a corredo. L'articolo Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartWatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.