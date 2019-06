Salvini a Conte:"Lega c'è,si va avanti"

DarioStefano : Lo #spread sale ancora, ci sono 140 vertenze aperte al Ministero dello Sviluppo con 200mila lavoratori. Tutto ciò m… - petergomezblog : Papa Francesco: “La politica non fa il bene della gente quando semina odio”. E promuove Conte: “È un uomo intellige… - AndreaMarcucci : Lo #spread sale vorticosamente, siamo ad un passo dalla procedura di infrazione dell'Europa. Conte, Di Maio e Salvi… -

"Noi non abbiamo mai smesso di lavorare evitando di rispondere a polemiche e insulti e gli Italiani lo hanno rinconosciuto con 9 milioni di voti domenica". Cosìsul web al premierche ha chiesto una risposta ai vicepremier per proseguire al governo. "Proprio oggi ho inaugurato col governatore Zaia il primo tratto della Pedemontana Veneta,attesa da quasi 30 anni. Flat Tax,taglio tasse,riforma giustizia e Decreto Sicurezza Bis tra i tanti obiettivi. Vogliamo andare, lac'è, non c'è tempo da perdere".(Di lunedì 3 giugno 2019)