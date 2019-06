QUESTA SETTIMANA a UNA VITA | le anticipazioni fino all’8 giugno

tvsoap

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nuovacon la soap Una, e non dimenticate anche (su Rete 4) l’appuntamento alle 22,30 di sabato 8. Vi riepiloghiamoe trame dellache parte oggi: Jaime cerca di convincere Samuel a costituirsi per espiare le sue colpe e rifarsi una, ma il giovane compie un atto efferato. Casilda decide di non portare più il lutto, prima di tutto perché la ritiene una farsa e poi perché è troppo giovane per rinunciare a vivere. Paquito dice a Servante che può scordarsi il posto di guardiano notturno perché uno dei requisiti è aver fatto il morbillo, malattia che il portinaio non ha mai contratto. Liberto va in commissariato a implorare Rosina di perdonarlo, ma la donna non vuole più saperne di lui e lo caccia via. Diego e Blanca passano la notte insieme e si promettono di nuovo amore eterno. Samuel è sconvolto ed è pronto a confessare ...

