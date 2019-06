Petrucci in lacrime di gioia | “Grazie Dovizioso” Rossi cade

ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2019) Festa Ducati al Mugello: Daniloha vinto un tiratissimo Gran Premio d'Italia per la classe MotoGp, precedendo la Honda di Marc Marquez e il compagno di scuderia Andrea Dovizioso, terzo, e Alex Rins, quarto. Valentinoe' caduto al nono giro e si e' ritirato. Il 28enne pilota umbro ha centrato il suo primo successo nella classe regina, al suo primo anno con la Ducati ufficiale. 'Petrux' e' stato autore di un fantastico sorpasso all'ultimo giro sui duellanti Marquez e Dovizioso e ora e' al quarto posto in classifica generale, scavalcando. Il Dottore e' finito nella ghiaia con una caduta senza conseguenze fisiche e si e' ritirato al nono giro, quando era in 21ma posizione. Orae' a 43 punti dal capolista Marquez."E' incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo. Davanti ai miei tifosi, nella mia citta'", ha esultatoai microfoni di Sky, "ancora ...

