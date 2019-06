Momblano | «Entro giovedì l’allenatore della Juve | sembra Sarri» Addio Guardiola

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019)si è quasi arreso. L’ipotesi– da lui sostenuta con ogni mezzo –capitolare. Il giornalista che si occupa dintus, questa sera in tv ha dichiarato che il club intende comunicareil nome del nuovo allenatore e potrebbe essere Maurizio. Per, la sentenza sul City in Champions potrebbe arrivare lunedì prossimo. «E a questo punto – ha dichiarato – a meno di clamorose sorprese, il nuovo allenatoredovrebbe essere Maurizio».deporre le armi il principale sostenitore dell’ipotesibianconero. Ricordiamo anche che domani è 4 giugno giorno in cui – secondo l’Agi – sarebbe stato annunciato il passaggio di Pepallantus. Intanto i tifosintus – non tutti, ovviamente – hanno lanciato l’hashtag #Out. L'articolo ...

