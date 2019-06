La gaffe di La7 | che chiama Antonio il premier Giuseppe Conte

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Pina Francone Le pagine social di La7, per lanciare lo speciale dedicato alla conferenza stampa del presidente del consiglio, hanno utilizzato il nome di battesimo sbagliatoè il nuovo allenatore dell’Inter, non il nuovo presidente del consiglio. Già, perché ilin carica di nome di battesimo fa. E così La7 ha preso una delle più classiche topiche nello scrivere le generalità del nostro primo ministro. Già, infatti, le pagine social dell'emittente, per lanciare lo speciale del tg di Mentana stesso dedicato alla conferenza stampa di, lo hannoto col nome sbagliato, quello di. E leggendo "" tutti pensano, ovviamente, al nuovo mister dei neroazzurri, peraltro squadra del cuore del giornalista di punta della rete di Urbano Cairo. "Alle 18:00 Speciale del Tg La7 per commentare in diretta la conferenza stampa ...

