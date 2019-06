Incidente Venezia | rimangono sotto stretto monitoraggio le due turiste coinvolte

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Permangono ancora, all’Ospedale Civile di, le due pazienti straniere ricoverate dopo l’nautico avvenuto ieri nella banchina di San Basilio. Per la turista australiana, di 66 anni, prosegue l’osservazione per le conseguenze del trauma toracico-dorsale riportato a bordo del battello nel momento dell’impatto. Mentre la seconda turista neozelandese, 71 anni, ha intesoporsi nell’ospedale lagunare alle cure necessarie per il trauma complesso subito alla spalla, per cui sarà necessario un intervento chirurgico. Scenario più rassicurante per le altre duegiunte in Pronto Soccorso, una donna statunitense e un’altra australiana, che sono state medicate per traumi minori e dimesse ieri, nella mattinata stessa dell’. L'articolole due ...

DaniloToninelli : L'incidente di oggi al porto di #Venezia dimostra che le #grandinavi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo ta… - BonisoliAlberto : Le grandi navi non devono più passare per la Giudecca. L'incidente di #Venezia lo conferma. Grazie al lavoro di… - TgrVeneto : Paura a #Venezia. Grande nave sperona un'imbarcazione da turismo. All'origine dell'incidente una manovra sbagliata.… -