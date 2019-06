optimaitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) Un vero e proprioinsi registra quest'oggi 3. Un lunedì davvero nero per i servizi finanziari che sembrerebbero essere proprio un'utopia non online ma presto glifisici dislocati su buona parte del territorio nazionale. Si tratta didi natura tecnica o c'è anche dell'altro? Le prime testimonianze raccolte presso gli uffici fisici, fanno riferimento appunto ad undi natura tecnica delleappunto. Inforse il sistema informatico necessario per mandare avanti le più comuni, prime fra tutte l'erogazione delle pensioni all'inizio di questo mese diappunto. Le motivazioni che si aggirano intorno aipotrebbero tuttavia essere anche altre: proprio per oggi 3è stato proclamato uno sciopero dsigle dei sindacati Cobas, Slg-Cub, SI Cobas, Cub. Il ...

OptiMagazine : Guasto alle #Poste in tilt il 3 giugno? Problemi con le operazioni agli sportelli - RomaPulita : RT @rep_roma: Rifiuti Roma, fermo per guasto impianto Ama: tecnici al lavoro [news aggiornata alle 13:05] - rep_roma : Rifiuti Roma, fermo per guasto impianto Ama: tecnici al lavoro [news aggiornata alle 13:05] -