Governo | Conte | “Serve lealtà | non intendo vivacchiare Salvini e Di Maio dicano

Conte - la conferenza stampa : “Clima elettorale ha inficiato coesione - ma Governo ha continuato a lavorare” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo ”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conte DIRETTA : Governo non è in stallo - Costituzione è mio faro. Campagna elettorale permanente mina coesione : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a...