Dall’Inghilterra | Pochettino può sfruttare la Juve per avere giocatori dal Tottenham

(Di lunedì 3 giugno 2019) Come riporta il Mirror, ildeve investire per rinforzare la squadra nella prossima stagione per convincerea restare. L’allenatore argentino era arrivato agli Spurs attirato dalla possibilità di vincere un trofeo, poi gli sforzi economici per la realizzazione del nuovo stadio hanno fermato le mosse sul mercato della società degli ultimi anni. Adesso è arrivato il momento che il presidente Daniel Levy pensi a soddisfare le ambizioni del suo tecnico se vuole tenerlo con sé, perché l‘ombra dellantus sembra apparsa sulla figura di. Dopo la sconfitta nella finale di Championsaveva dichiarato «Sarebbe stato incredibile vincere e sollevare la coppa. Sarebbe stato sorprendente perché negli ultimi cinque anni ilha dato la priorità allo stadio e non ha speso per il mercato» All’emittente ESPN hanno discusso a lungo ...

