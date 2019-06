LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA | risultati 2 giugno In campo Nadal | battaglia tra

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Federer avanti due set a zero con Mayer - a seguire Nadal. Big match Tsitsipas-Wawrinka. Vondrousova - Konta e Martic nei quarti : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con l’ottava giornata. Cominciano gli ottavi di finale sotto la Tour Eiffel: è la giornata della parte bassa di tabellone. Roger Federer, reduce dalla vittoria #400 in carriera negli Slam, continua il suo percorso contro giocatori alla portata. Infatti, nel quarto turno sfiderà Leonardo Mayer, autore di un ottimo torneo sin qui, in cui ha battuto anche lo ...

LIVE Caruso-Djokovic - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 3-6 2-3 - il serbo conduce con esperienza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il terzo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Salvatore Caruso e Novak Djokovic. Nel 3° match sul “Philippe Chatrier” il siciliano avrà l’onere e l’onore di confrontarsi con il n.1 del mondo. Proveniente dalle qualificazioni, il nostro portacolori si è reso protagonista di un percorso esaltante, prima sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar e poi prendendo ...

