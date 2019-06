Juve Pep Guardiola | catalano a Torino la prossima settimana

Guardiola Juventus - Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì Pep alla Juve” : Guardiola Juventus – Continua la telenovela sul successore di Allegri alla Juventus. Dopo i mille nomi fatti, due su tutti spiccano in questi giorni: Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Il tecnico ex Napoli nelle ultime settimane sembrava in pole, ma nelle ultime ore l’ipotesi Guardiola sta prendendo piede. L’ultima novità arriva dal Sole24Ore, che riporta […] More

Juventus-Guardiola - clamorosa conferma! Barzaghi (Sportmediaset) : "Lunedì sarà il giorno di Pep" : GUARDIOLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Barzaghi, noto giornalista di Sportmediaset, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare Pep Guardiola nella giornata di lunedì. Secondo come riportato dal noto giornalista sul suo account twitter e sul suo personale canale youtube, una fonte molto attendibile avrebbe rivelato dell'imminente arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Resta

Guardiola alla Juventus - arriva la bomba : ora Pep supera Sarri grazie agli sponsor! : Guardiola Juventus- Una nuova indiscrezione che potrebbe far sognare i tifosi della Juventus in vista dei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, e come confermato da "Tuttosport" e altri colleghi della carta stampata, il sogno Guardiola resta ancora vivo. La sensazione è che Agnelli ci proverà ancora. Assalto reale e concreto nel

La Juventus spera ancora in Pep Guardiola e intanto tratta la cessione di Cancelo : Pep Guardiola rimane sempre l'obiettivo preferito in casa bianconera, anche se arduo. Il suo ingaggio, molto elevato, ha però frenato, almeno sembrerebbe, il sogno di Andrea Agnelli, oltre ovviamente alla blindatura da parte del Manchester City nei confronti del tecnico spagnolo. Ma al tal riguardo sono intervenuti i due main sponsor della squadra bianconera, ossia Adidas e Maserati che sembrerebbero intenzionati a finanziare l'operazione ...

Guardiola Juventus - arriva la conferma : "Pep e la Juve si sono scelti" : Guardiola Juventus – La questione allenatore in casa Juventus sta facendo parlare molto nelle ultime settimane. La presenza del presidente Andrea Agnelli a Baku, sede della finale di Europa League Chelsea-Arsenal, ha alimentato le voci su Maurizio Sarri, da settimane accostato al club bianconero. Ma le voci su Guardiola non si placano. Agnelli è in Azerbaijan in qualità di

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ 'No a Pep - scelta ricadrà su Inzaghi. E CR7...' : Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Tra voci e indiscrezioni, Dagospia chiude all'ipotesi e rilancia il profilo di Inzaghi...

Juventus - arriva Pep Guardiola? Parla Gigi Maifredi : "Lui la prima scelta - ma alle sue spalle..." : arriva o non arriva? Piovono indiscrezioni, ricostruzioni, conferme, smentite. Si Parla di Pep Guardiola e del suo possibile approdo alla Juventus (per alcuni saremmo addirittura "ai dettagli"). Va da sé, la febbre del popolo bianconero è rovente: sarebbe troppo bello avere quella squadra e quel mis

Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile : L'arrivo di Pep Guardiola alla guida della Juve fa impazzire la Borsa. E soprattutto fa guadagnare bene gli azionisti e gli speculatori. Il titolo dapprima s' impenna del 5% fino a 1,51 euro finendo in vetta al paniere che raccoglie i titoli più importanti del listino. Poi perde quota sotto il peso

Guardiola-Juve - CdA City : «Pep seccato per la situazione» : Nonostante le ripetute smentite di questi ultimi tempi, proseguono le voci che vorrebbero Pep Guardiola come nuovo allenatore della Juventus nella prossima stagione. Sul tema è intervenuto anche Alberto Galassi, membro del CdA dei Citizens. «Guardiola è sulle spiagge di Abu Dhabi, e il primo ad essere seccato di questa situazione è lui», ha spiegato

Juve - con Pep i costi lievitano Ora serve la semifinale Champions : Juventus che continua a correre in borsa, complice il succedersi di voci sul successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Dopo le suggestioni Sarri o Pochettino, si parla di Guardiola che potrebbe firmare per quattro anni a 24 milioni a stagione. Per evitare che i 16,5 milioni in più a stagione pesino sul bilancio bianconero, già in rosso dallo scorso anno, il tecnico dovrebbe garantire almeno l'accesso alla ...

Juventus - l’Agi : “Il nuovo allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Guardiola Juventus - crollano le quote di Pep in bianconero : Guardiola Juventus – In mezzo a tanto marasma, caos mediatico, voci più o meno controllate, ciò che è certo che i primi a crede ad un futuro bianconero di Pep Guardiola sono i bookmakers. Le agenzie di scommesse sono un termometro del clima che si respira nel mondo del calcio e nelle ultime ore hanno

Juventus post Max Allegri - i media spagnoli : “Paratici ha incontrato Pep Guardiola a Milano” : La corsa alla panchina bianconera, dopo l’addio già annunciato di Massimiliano Allegri, perde uno dei protagonisti, almeno stando alle dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. L’ex calciatore e allenatore juventino, Didier Deschamps, ha giurato fedeltà alla nazionale francese e si è tirato così fuori dalla contesa: “È sempre bello essere accostato a grandi club come la Juve, ma oggi il mio futuro prossimo è la Francia ...