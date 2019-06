Fico | oggi festa per migranti e romSalvini | Mi fa girare le scatole

M5s - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Commezzadura-Anterselva) : vince Nans Peters - in difFicoltà Vincenzo Nibali : Il francese Nans Peters vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, 181 km da Commezzadura ad Anterselva. Il 25enne della AG2R La Mondiale si impone tra i fuggitivi grazie ad un attacco nel finale e coglie così la prima vittoria da professionista. Secondo posto per il colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), mentre al terzo si piazza Davide Formolo (BORA-Hansgrohe), seguito da Fausto Masnada (Androni Giocattoli – ...

Formula 1 – Mercedes senza limiti - Bottas svela : “gli anni scorsi a Montecarlo avevamo difFicoltà - oggi a nostro agio” : Dopo il secondo posto ottenuto nelle Fp2, Valtteri Bottas ha elogiato i miglioramenti della Mercedes: negli altri anni la macchina ha faticato a Montecarlo, ma quest’anno sembra andare tutto per il verso giusto anche nel Principato Se il buongiorno si vede dal mattino, anche questo rischia di essere un weekend molto positivo per la Mercedes. Le Fp2, corse nel giovedì di Montecarlo, hanno visto dominare la scuderia campione in carica: ...

Terremoto Puglia - sospesi treni sulla Bari-Foggia. Stop anche al trafFico delle Fal : La situazione delle linee ferroviarie dopo la scossa delle 10.13: “La velocità della circolazione dei treni è stata ridotta fino a termine verifiche. La Protezione civile regionale è al lavoro per le verifiche con gli enti preposti” conferma il governatore Michele Emiliano. Controlli anche per le Appulo Lucane.Continua a leggere

IRS 20 Anni : tasso oggi in tempo reale - andamento storico - previsioni e graFico : oggi ci andremo ad occupare dell’IRS a 20 Anni e di come funziona, e ne prenderemo in considerazione l’andamento durante gli Anni passati. Che cos’è l’IRS a 20 Anni? Prima di addentrarci in questa ostica argomentazione, è bene andare a specificare alcune cose, ad esempio: che cos’è l’IRS a 20 Anni? L’IRS è l’acronimo di Interest Rate Swap ovvero è il tasso interbancario di riferimento che viene utilizzato nel momento in cui si devono ...

Raffaella Fico - che oggi è in armonia con Balotelli : «Pia è stata frutto del nostro amore» : Balotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramBalotelli su InstagramRaffaella Fico e Mario Balotelli sono stati in guerra. La pace l’hanno scritta nel 2014 quando un test del dna ha riconosciuto la ...

IRS 15 anni : valore oggi e storico - previsioni andamento e graFico tempo reale : Per IRS a 15 anni intendiamo il valore del tasso di interessi che viene applicato ad un mutuo a tasso fisso. Il tasso fisso sui mutui non è più conveniente per gli istituti bancari, questo perché possono passare molti anni tra la stipula del mutuo e la fine del pagamento, anche vent’anni ed in questo lasso di tempo, i mercati finanziari possono cambiare e modificarsi; perciò, ad un istituto bancario, non conviene stipulare dei mutui a tasso ...

Fico : oggi 25 Aprile - lotta mafie sempre : 13.09 "E'la festa della speranza,della civiltà", dice la presidente del Senato Casellati, celebrando il 25 Aprile a Padova."Dobbiamo credere nella forza della verità, della storia, e non smettere di difendere le nostre radici". "Ognuno decide che fare delle sue giornate. Dico solo che la lotta alle mafie si fa ogni giorno, il 25 Aprile si festeggia il 25 Aprile".Così il presidente della Camera Fico, sulla scelta di Salvini di essere oggi a ...

Sono foggiani i primi 'assaggiatori esperti di pizza con metodo scientiFico' d'Italia : ... l unedì 29 aprile, dalle 9.30 presso la Fiera di Foggia, si terrà l'incontro dal titolo 'La pizza, eccellenza mondiale frutto del connubio tra scienza e arte' . 'Si tratta di un'occasione utile per ...

Diretta trafFico autostrade Italia oggi : incidenti - code e strade chiuse – LIVE : Diretta traffico autostrade Italia oggi: incidenti, code e strade chiuse – LIVE Continuano le vacanze pasquali per moltissimi Italiani, per alcuni proseguiranno fino al 25 aprile se non al primo di maggio. È tempo di gita fuori porta ma sempre a condizione di non restare imbottigliati nel traffico. traffico autostrade: le notizie in Diretta Per evitare code e rallentamenti, può essere molto utile l’infografica in tempo reale ...

Legambiente contro il circo - oggi il sit-in - paciFico - insieme al Meta di Biella : ... Movimento etico tutela animali e ambiente, di Biella in piazza Silvio Cerruti, per esprimere la propria contrarietà all'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi. 'La manifestazione sarà ...

Blitz a Foggia contro trafFico droga - in manette anche boss : La Polizia di Foggia, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari, ha eseguito un´ordinanza di custodia cautelare in carcere per 5 persone

Foggia - la ‘joint venture’ tra i clan per il trafFico di droga dall’Albania : 10 persone arrestate. “Smerciavano fino in Abruzzo” : La droga arrivava a Vieste dall’Albania e poi partiva per tutto il territorio Foggiano, risalendo l’adriatico fino a Pescara. Una vera e propria “joint venture” tra esponenti dei clan della mafia Foggiana che conferma il sospetto avanzato già alcuni anni fa dagli investigatori: la criminalità organizzata della provincia pugliese si sta trasformando da “tricefala” in un’unica organizzazione che, se da un ...

Tanti auguri ad Alberto Angela : il divulgatore scientiFico oggi compie 57 anni : Buon compleanno al divulgatore scientifico Alberto Angela! oggi compie 57 anni! Nato a Parigi l’8 aprile 1962, Alberto Angela è figlio d’arte di Piero Angela, che accompagnò fin da bambino in molti dei suoi viaggi, appassionandosi a lingue straniere, storie e culture lontane. Dopo aver brillantemente approfondito i suoi studi in varie università americane (tra queste, Harvard e Columbia), si dedica per molti anni alla paleoantropologia, ...