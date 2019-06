huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019)ha annunciato per domani le proprie dimissioni da presidenteSpd e per lunedì quelle da capogruppo del suo partito al Bundestag. Nei giorni scorsi, dopo il risultato negativo del partito alle Europee,aveva detto che avrebbe chiesto la fiducia agli organi direttivi.Alle elezioni europee, l’Spd, che è alleato di governo del blocco Cdu-Csu guidato da Angela Merkel, ha ottenuto appena il 15,8 per cento dei consensi, risultando il terzo partito dopo i Verdi. Non è ancora chiaro chi sarà il successore

Lorenzomonfreg : #Germania Andrea #Nahles si dimette da leader della #SPD dopo il disastro delle elezioni europee. Non bene per la G… - HuffPostItalia : Andrea Nahles lascia la presidenza della Spd in Germania - dileguossi : RT @bscfederico: Mentre la leader della SPD Andrea Nahles si dimette dalla leadership del partito, il primo sondaggio post-europee vede i V… -