WWE ultime notizie | curiosità e aggiornamenti da RAW | Smackdown ed NXT | tutto pronto per

(Di sabato 1 giugno 2019) NXT TAKE OVER XXV, CARD PAZZESCA – A bridgeport nel Connecticut si scriverà la storia. Sarà infatti il 25esimo ppv targato NXT e come sempre quanto si legge la parola Take Over si sa che gli incontri previsti non deluderanno, tanto che spesso il rating di questi show a livello di qualità del lottato superano anche quelli dei ppv dei due brand maggiori. Avremo Matt Riddle contro Rodney Strong in un single match fra due tipi di wrestler completamente differenti l’uno dall’altro; Velveteen Dream contro Tyler Breeze per il titolo nord americano; un Ladder match per il titolo vacante di coppia e poi si arriverà agli incontri per le due cinture più prestigiose: Shayna Baszler metterà in palio di nuovo il suo titolo femminile contro Io Shirai, mentre Johnny Gargano e Adam Cole si sfideranno per il titolo maschile. TAKER A RAW, GOLDBERG A– In vista del loro ...

