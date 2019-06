La mia svolta punk rock I tempi sono duri e mi sento sempre puro

La svolta di Bergoglio ad Assisi - per un'economia che includa e non uccida : Una scelta rivoluzionaria, quella di Papa Francesco, di convocare ad Assisi, per il prossimo marzo, i giovani economisti di tutto il mondo. Una scelta rivoluzionaria come quella di san Francesco, che rifiutò l’economia del tempo per costruire quella improntata al dono, alla fraternità e all’inclusività. La scelta di Assisi non è casuale, basti pensare che i francescani hanno dato vita ai monti di ...