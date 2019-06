Chi è Marco Carta? Dalla vittoria di Amici all'arresto per furto

Nel corso del tempo cerca di esplorare tutte le sfumature della sua carriera di artista. Pubblica il libro "Ho una storia da raccontare" che diventa un bestseller e partecipa anche all’Isola dei Famosi, arrivando sesto nella classifica finale. Nel 2017 esce il suo ultimo album e ,anche in questo caso, è diventato un successo. Recentemente è stato al centro di diversi pettegolezzi dopo che Marco Carta, a Domenica Live, ha rivelato la sua omosessualità. Si è distinto poi anche a Tale e Quale Show su Rai Uno. Ora la notizia dell’arresto, spezza la vita privata e artistica di Marco Carta. Si resta in attesa di ulteriori dettagli sulla questione.

(Di sabato 1 giugno 2019) La notizia dell'di, avvenuta dopo ildi alcuni indumenti alla Rinascente di Milano, ha scosso nel profondo i fan dell'artista. Ancora oggi il giovane cantante è uno dei personaggi di spicco della musica contemporanea ed è molto amato soprattutto dal pubblico femminile. La sua è una carriera in ascesa.Nato a Cagliari nel 1985, la musica è sempre stata la sua passione. Orfano di padre quando aveva appena 10 anni,ha sempre avuto ben in mente i suoi obbiettivi: non ha mai smesso di sognare. È diventato popolare nel 2008 grazie al talent "", condotto da Maria De Filippi, in una stagione in cui aveva diviso pubblico e critica per le sue doti canore. Trionfa al Festival di Sanremo con "La Forza mia", nell'edizione condotta da Bonolis. E poi con il secondo album nel 2011,vince il "Best Talent Show Artist" per gli RTL Awards e, successivamente, trionfa anche ai Kids Choise Awards.