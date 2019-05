NOVITÀ INTEL dal COMPUTEX 2019!

Renault Ez-Flex e City K-Ze - due NOVITÀ elettriche : un furgoncino intelligente e un crossover urbano : CAIBAL City K-Ze, la Citycar elettrica è prodotta in Cina La City K-Ze, invece, è un crossover di taglia urbana pensata per essere venduta in molti mercati del mondo: verrà costruita in Cina , dove ...