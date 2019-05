Mini-bot | alla Camera «sì» bipartisan alla moneta parallela contro l’euro Mef

Golf - US Open femMinile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...

Il Pd riponga le bottiglie : ha preso gli stessi voti delle scorse politiche (in terMini assoluti) : Il Pd deve cambiare prima che sia troppo tardi. Se crede di aver fatto meglio del 2018 sbaglia, in termini assoluti ha ottenuto lo stesso risultato del 2018 svuotando il bacino della sinistra con l'appello al voto utile.Continua a leggere

UoMini e Donne : botta e risposta tra Andrea Dal Corso e Luca Daffrè : Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne critica Luca Daffrè Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. E in studio c’erano anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso per parlare della loro storia d’amore. In questa circostanza quest’ultimo ha anche avuto modo di incontrare nuovamente il suo ex rivale Luca Daffrè, il quale adesso è impegnato a corteggiare Angela Nasti. Ma tra i due, ...

UoMini e Donne - Ludovica Valli sbotta : “Ho una malformazione - ignoranti” : Uomini e Donne, l’ex tronista Ludovica Valli sotto accusa per una foto pubblicata sui social. Dice basta e sbotta Non è di certo la prima volta che Ludovica Valli è al centro di una vera e propria bufera social e per il suo fisico. L’ex tronista è ricorsa alla chirurgia, come ha ammesso anche lei, […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica Valli sbotta: “Ho una malformazione, ignoranti” proviene da Gossip e Tv.

UoMini e Donne/ Armando sbotta e accusa Gemma : 'La redazione ti paga!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione Trono Over. Armando accusa la redazione di pagare Gemma e Valentina e di rivelare dettagli a Barbara e poi esce

GF - Cristiano Malgioglio deride la Prati - poi sbotta con la De André : 'Modera i terMini' : Ieri, lunedì 13 maggio su Canale 5 è stata trasmessa la sesta puntata del Grande Fratello 16. La nuova puntata è iniziata in modo insolito, regalando ai telespettatori una simpatica gag messa in scena da Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. I due opinionisti hanno ironizzato sull'annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Cristiano Malgioglio ha esordito negli studi Mediaset con un vestito da sposa e Iva Zanicchi ha ...

Rapina passanti con pezzo bottiglia ma viene bloccato da uoMini esercito : arrestato : Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 29enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di Rapina in concorso. Poco prima, in piazzale Labicano, l’uomo, unitamente a un complice, ha minacciato con un collo di bottiglia rotto due passanti, cittadini romani di 38 e 44 anni, facendosi consegnare il denaro contante che avevano al seguito. L’azione e’ ...

UoMini e donne - Giulia De Lellis : un topless oltre la censura. Si sbottona la camicetta... Da svenire : Primo topless estivo per Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e donne e sta di Instagram da 3 milioni di followers, in Florida, precisamente a Miami, in occasione dello shooting per la campagna estiva della sua linea di costumi per il brand BikiniLovers. In spiaggia sotto il sole cocente, G

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes e Ferrari vicine in terMini di prestazioni' : Vallteri Bottas nella conferenza stampa del giovedì che inaugura il quinto appuntamento della Formula 1 parla delle ottime prestazioni ottenute in queste prime quattro gare del Mondiale: "Ci sono ...

Golf femMinile - US Open 2019 : Lucrezia Colombotto Rosso vince il torneo di qualificazione europeo e conquista un posto per il secondo Major stagionale : Prosegue all’insegna degli ottimi risultati la stagione del movimento Golfistico italiano. Dopo le vittorie di Francesco Molinari e Guido Migliozzi, rispettivamente sul circuito americano (Arnold Palmer Invitational) ed europeo (Kenya Open), un’altra grande soddisfazione arriva dal settore femminile. Lucrezia Colombotto Rosso ha infatti trionfato nella European Sectional Qualifier andata in scena presso il Buckinghamshire Golf Club ...

Anticipazioni UoMini e donne del 6 maggio : Gemma rifiuta Salvatore e sbotta contro Tina : L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 6 maggio con la messa in onda della nuova puntata del trono over che dà il via a questa settimana del dating show di Maria De Filippi, ormai verso le battute finali di questa fortunatissima stagione. Anche quest'anno, infatti, Uomini e donne ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico, portandosi a casa una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla ...

Andrea Zelletta fa una gaffe con Giorgia e sbotta a UoMini e Donne : Uomini e Donne, Andrea Zelletta: l’errore con Giorgia fa discutere E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E anche stavolta a finire nell’occhio del ciclone è stato il tronista Andrea Zelletta. Il motivo? Ha discusso praticamente con tutte le corteggiatrici in studio. Ma non è finita qua perchè il tronista, discutendo con Giorgia, si è confuso chiamandola Klaudia. Una gaffe che ha fatto molto ...

Anticipazioni UoMini e donne - Over : una segnalazione su Stefano - lui sbotta contro Tina : Il Trono Over di Uomini e donne continua ad essere caratterizzato da litigi e sospetti tra dame e cavalieri, che non mancano di esprimere il loro reciproco punto di vista. Nella prima puntata settimanale, andata in onda ieri 29 aprile, Armando e Michele sono stati protagonisti di un duro scontro parlando del contatto telefonico di quest'ultimo con una ragazza di soli 24 anni. La coppia è arrivata quasi alle mani e la questione si è fatta ancora ...

Salario Minimo - dialogo Pd-M5s?/ Botta e risposta Delrio-Di Maio : e Zingaretti... : Salario minimo, apertura Pd al Movimento 5 Stelle: Graziano Delrio si dice 'disposto a discutere con i grillini', ma Di Maio...