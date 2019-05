Le musiche di Lucifer cantate da Tom Ellis presto raccolte in un CD? L’attore rilancia

optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ledi, che Tomcanta al pianoforte in alcuni episodi della serie, potrebbero benavere una distribuzione. Lo ha rivelato l'attore nel corso della JibLand, la convention italiana che ha avuto luogo il 15 e 16 maggio a Roma. La star ha raccontato che al momento non è previsto il rilascio di un album con le canzoni della serie, ma sta pensando a un modo per far sì che i fan possano ascoltarle.La Warner Bros. TV, che produce, ha rilasciato le colonne sonore per diversi shows, tra cui Riverdale, ma non per.“Non c'è una soundrack ufficiale per. Molte persone stanno chiedendo se verranno rilasciate prima o poi leche canto nello show. Perciò penso che prenderò la cosa di petto e vedrò se posso fare qualcosa. Sembra che oggigiorno funzioni così. Adesso abbiamo Spotify e lo streaming, potremo registrarle e metterle lì.”Per ...

