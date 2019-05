Inter | le reazioni all’arrivo di Conte | le parole di Ignazio La Russa e Gad Lerner

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019)– Lerilasciate all’Adnkronos dal senatoreLae dal giornalista Gad. Il noto politico di Fratelli d’Italia ha detto: “Sononto diper 1000 ragioni. E’ uno dei più forti, tecnicamente almeno quanto Spalletti, anche di più per la capacità di gestire lo spogliatoio e rischiare”. “Non ho obiezioni -prosegue La- sul suo trascorso juventino e mi sembra che lui ora abbia il dente avvelenato. Credo anche che da soli gli allenatori non bastino. Ci vuole la base. Gli allenatori non possono sostituirsi ai campioni: il vero allenatore infatti è colui che fa dare ai suoi giocatori il massimo del loro potenziale. Immagino che la società se ha fatto una spesa così importante è perché voglia investire anche nella squadra“. Dello stesso avviso anche Gad, giornalista e tifoso storico ...

