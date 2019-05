Dark | il trailer della seconda stagione sui loop temporali

«Terminator : Dark Fate» - il trailer del film con Arnold Schwarzenegger : Se non fosse bastato il ritorno della squadra vincente originale, ci ha pensato il primo teaser trailer di Terminator: Dark Fate a mettere i puntini sulle i. Rilasciata dalla 20th Century Fox, la prima anticipazione video del nuovo capitolo della saga conferma il carattere del progetto e, soprattutto, il fatto che a dettare il ritmo del film sarà Sarah Connor, personaggio amato che finalmente torna in azione, dopo più di 25 anni da ...

Terminator : Dark Fate - il teaser trailer del nuovo capitolo della saga : http://www.youtube.com/watch?v=jCyEX6u-Yhs Nonostante conti già sei titoli al suo attivo, la saga di Terminator sta per premere il pulsante reset: la prossima pellicola, che segna il ritorno alla produzione e alla sceneggiatura di James Cameron, s’intitolerà infatti Terminator: Dark Fate e sarà un sequel diretto del secondo film della saga, Judgment Day, cancellando così gli altri tre venuti in seguito. Ma soprattutto, come si vede nel ...

X-Men : Dark Phoenix - il trailer finale (pieno di spoiler) : Manca ancora un mese e mezzo all’arrivo nelle sale di X-Men: Dark Phoenix, ma per fortuna la 20th Century Fox ha rilasciato un trailer finale di 'riempitivo'. L'attesa è grande per l’ultimo capitolo della saga X-Men targato Fox. Con il completamento dell’acquisizione Disney, infatti, tutto l’X-Men Universe traslocherà nell'Universo Cinematografico Marvel, di sua proprietà. A ...

X-Men : Dark Phoenix - ecco il trailer finale : http://www.youtube.com/watch?v=A0oXWWPJZM8 Dopo lunga attesa e molti rimandi ecco che ormai manca poco all’arrivo anche in Italia di X-Men: Dark Phoenix, l’ultimo capitolo della saga dei mutanti targati Fox, almeno così come li conosciamo. Infatti la recente acquisizione da parte di Disney potrebbe sfociare in un assorbimento dei personaggi legati a Charles Xavier all’interno del Marvel Cinematic Universe. Per ora, però, con ...

Scary stories to tell in the Dark : trailer del nuovo film prodotto da Guillermo del Toro : Notorious Pictures ha il piacere di presentare al pubblico italiano il trailer del nuovo film horror Scary stories to tell in the dark. Diretto da André Øvredal (Troll Hunter, Autopsy) e prodotto da Guillermo del Toro che uscirà nei cinema italiani questo autunno 2019 e si preannuncia già l’horror più atteso dell’anno. Il film è tratto dall’omonimo bestseller di Alvin Schwartz, autore che tra miti e racconti di paura, ha esplorato i più vari ...

Atmosfere distopiche e tanto Dark humor nel trailer di Paranoia : Happiness is Mandatory : Circa un anno fa vi avevamo rivelato che il gioco di ruolo cartaceo Paranoia sarebbe diventato un videogioco. Oggi abbiamo tra le mani un trailer e i primi dettagli di Paranoia: Happiness is Mandatory. Ecco il comunicato ufficiale:Con un atto di grande benevolenza, il Friend Computer dichiara di aver autorizzato BIGBEN ad entrare a far parte di un progetto che renderà la tua vita e quella dei tuoi concittadini ancora più perfetta! La compagnia è ...