Credevo fosse amore invece era un algoritmo

M5S - Di Maio : 'Rousseau decida mio futuro - non Credevo che lavorare tanto fosse una colpa' : In seguito all'indubbia disfatta subita alle elezioni europee, il leader pentastellato Luigi Di Maio decide di sottoporsi al voto della piattaforma Rousseau, poiché vuole capire se ha ancora la fiducia del Movimento. Nel suo lungo intervento spiega quindi le motivazioni dietro questa decisione, ma non nasconde la forte delusione: "Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa." Voto online per confermare la fiducia a Di Maio Le elezioni europee ...