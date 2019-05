Nei comuni è difficile battere il PD

Come è finita in Piemonte e Nei comuni al voto : Il terremoto delle europee 2019 produce scosse di assestamento anche per le elezioni amministrative. Il Piemonte passa dal centrosinistra al centrodestra, che controlla così tutte le regioni del nord Italia. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, il centrodestra strappa al centrosinistra al primo turno i sindaci di Pescara e Pavia e conferma i comuni di Perugia, Vibo Valentia e Urbino. Il centrosinistra conferma al primo turno i ...

Nei grandi comuni ritorna il bipolarismo : Nella battaglia per le amministrative, il centrosinistra tiene la posizione in due capoluoghi di regione strategici, riconfermandosi a Firenze con Dario Nardella, che va oltre il 57% contro Ubaldo Bocci, e a Bari con Antonio Decaro, che sfiora il 66% contro Pasquale Di Rella. Non riesce però a strappare al centrodestra Perugia, dove si riconferma A...

In Emilia Nei comuni il Pd regge la prova d’urto con Lega : Il ribaltone c'è stato, perché lungo la via Emilia si era abituati a contare i risultati delle Lega Nord sulle dita di una mano, come nel 2014 quando per le europee si era colorato di verde solo il 5% della regione. Matteo Salvini a cinque anni di distanza ha portato il partito al 33,7% nella ex regione "rossa", sfondando anche quota 40% in alcuni Comuni del ferrarese. Ma nei Comuni in cui si è votato per cambiare il sindaco gli "argini" del ...

Sarre/Saint-Pierre - dopo le prove generali oggi si vota il divorzio Aosta - Oggi - i due comuni discuteranno Nei rispettivi Consigli il ... : Messaggio di intenzione politica, che però fa il paio con quella più squisitamente amministrativa: "L'invito è mettere mano alla legge 6 " sempre il Primo cittadino di Saint-Pierre ", ed il Celva ci ...

In 14 mila per il programma M5S - a picco il voto su Rousseau. E i Cinque Stelle «latitano» Nei Comuni : Un crollo drastico. La votazione sul programma per le Europee dei Cinque Stelle - complice anche la data, in mezzo a ferie pasquali e ponti - ha visto la partecipazione di poco più di 14 mila iscritti,...

Amministrative : candidato Lega a Gela - 'vittoria Nei comuni primo passo per Europa' (2) : (AdnKronos) - Per il candidato del Carroccio, quella del 12 maggio "è una partita aperta. Si parte dallo 0-0 e quindi dobbiamo lavorare con lo stesso impegno. Da oggi siamo di nuovo in campagna elettorale" sottolinea. Partita che vede fuori il M5S che alle elezioni del 2015 a Gela aveva consegnato l

L'introduzione dei fabbisogni standard Nei finanziamenti ai comuni : la montagna ha partorito un topolino? : Coerentemente con la riforma del Titolo V della Costituzione, la legge 42/2009 prevedeva nuovi criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni delle regioni a statuto ordinario, abbandonando il criterio ...

'Ndrangheta in Valle - primo accesso Commissioni antimafia Nei comuni di Aosta e St-Pierre : Tutte le delibere proposte dagli ex assessori comunali Monica Carcea, St-Pierre, e Marco Sorbara, Aosta,, nonchè gli interventi e le iniziative consiliari del consigliere municipale di Aosta Nicola ...

Pd : da boom 2014 a 'incubo' Lega - le sfide dei dem Nei principali comuni/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Si ricandida Matteo Ricci a Pesaro. A sfidarlo Francesca Frenquellucci di M5S e Nicola Baiocchi di Fdi. A Pescara il Pd non ha ancora un nome dopo che il sindaco Marco Alessandrini ha deciso di non ricandidarsi. Il centrodestra schiera Carlo Masci di Forza Italia. A Prato cerca il bis

Pd : da boom 2014 a 'incubo' Lega - le sfide dei dem Nei principali comuni/Adnkronos : Roma, 7 apr. (Adnkronos) (di Mara Montanari) - Dopo il boom alle amministrative del 2014, per il Pd il 26 maggio si prospetta un partita difficile. Riconfermare le tante amministrazioni di centrosinistra tra i circa 4000 comuni al voto. Tra le grandi città in ballo c'è Firenze con Dario Nardella, re

Pd : da boom 2014 a 'incubo' Lega - le sfide dei dem Nei principali comuni/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - A Cremona il centrosinistra dovrebbe ricandidare l'uscente Gianluca Galimberti e per il centrodestra dovrebbe correre Carlo Malvezzi. A Ferrara l'uscente Tiziano Tagliani non si ricandida e il centrosinistra schiera Aldo Modonesi, attuale assessore, contro Alan Fabbri, consigliere regi

Disinnescata bomba nel Bolognese : quasi 2mila evacuati Nei 3 Comuni interessati : Questa mattina è stata Disinnescata con successo una bomba d’aereo americana da 500 libbre risalente alla II Guerra Mondiale: l’ordigno è stato rinvenuto a Mordano, nella frazione di Bubano, nel Bolognese. Le operazioni sono state eseguite dai militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Sono state evacuate, nei 3 Comuni interessati (Mordano e Imola nel Bolognese, Massa Lombarda nel Ravennate) 1.886 persone tra cui 232 ...

BruNei - in vigore la pena di morte per gay ed adulteri. La comunità Lgbt del Sultanato 'Pena medievale' : Il Sultano dirige la Brunei Investment Agency, che possiede alcuni dei migliori hotel al mondo tra cui il Dorchester di Londra e il Beverly Hills Hotel di Los Angeles.

L’Aquila 2009-2019 – La scuola è ancora in moduli provvisori : ‘Nei container di lusso lavoriamo per mantenere la comunità’ : “La scuola dovrebbe essere una priorità per il futuro, ma è stata dimenticata”. Se c’è un caso emblematico della lentezza della ricostruzione pubblica, alL’Aquila, è quello delle scuole. Nonostante le promesse e i soldi erogati, gli studenti sono ancora nei Musp (moduli ad Uso Scolastico provvisori), in periferia. Nessuna delle scuole del centro è tornata agibile. Clamoroso il caso del Cotugno, inizialmente fatto rientrare in un ...