Marco Centinaio | Non manderemo via Rixi Tav e autonomie non più rimandabili

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Adesso decidiamo noi l’agenda”. Giantaglia le parole con l’accetta. Dal Centro Studi Americani di Roma il ministro leghista dell’Agricoltura traccia un bilancio in bianco e nero delle elezioni europee. La Lega ha stravinto, e adesso detta legge, “altrimenti si torna a casa”. Passando per le urne, ovviamente. Perché “non esiste che i Cinque Stelle si curino le ferite all’opposizione e noi facciamo un altro governo”., che succede se passa la linea Di Battista nel Movimento Cinque Stelle?Se passa la linea “Dibba” e ritornano gli insulti nei confronti degli esponenti della Lega è un problema anzitutto per i Cinque Stelle. Come fanno a tener fede a un contratto di governo con un contraente che ritengono impresentabile ed erede di Tangentopoli? Se dici in giro che il tuo ...

