Juventus-Sarri si fa | convinto anche Mijatovic ne è convinto | “a me sembra tutto chiaro

Il punto sul nuovo allenatore della Juventus : Sarri sarebbe in pole : La Juventus, campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva, ha deciso di non proseguire l'avventura con Massimiliano Allegri la prossima stagione e sta cercando di capire quale profilo sarà quello giusto per la panchina. In questi giorni si fanno molti nomi tra cui quelli di Maurizio Sarri, Pochettino, Simone Inzaghi e anche quello di Guardiola, nonostante il tecnico abbia detto più volte di non voler allenare la Juventus, la pista non è del ...

Juventus - Isco potrebbe essere il regalo in caso di arrivo di Sarri : L'attesa principale per i tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che secondo le indiscrezioni della maggior parte dei media italiani, potrebbe essere Maurizio Sarri. Il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal ha dimostrato per l'ennesima volta tutte le abilità del tecnico toscano, che dopo aver sfiorato la scorsa stagione lo scudetto con il Napoli si sta dimostrando anche ...

Calciomercato Juventus - De Rienzo : 'Arriverà Mourinho - ha superato Sarri' : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, deve ancora annunciare chi sarà l'allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Massimiliano Allegri. Il nome in pole position in questo momento sarebbe quello di Maurizio Sarri, che ha appena vinto l'Europa League con il Chelsea, battendo per quattro a uno l'Arsenal di Unai Emery. Con l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe arrivare una ...

Sarri alla Juventus? Il tecnico spiazza tutti nel post gara di Chelsea-Arsenal : Sarri JUVENTUS- Il Chelsea trionfa in Europa League grazie ad uno straordinario lavoro da parte di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, dopo aver ottenuto un prezioso terzo posto in campionato, ha trionfato nella finale di Baku, annientando l'Arsenal con un secco 4-1. Un risultato e un trionfo che potrebbero congedare il tecnico dai blues.

Ag. Hysaj : “Andrà via - vuole fare nuove esperienze : c’è l’idea Roma - ma credo anche la Juventus con Sarri…” : Mario Giuffredi sul futuro di Hysaj Mario Giuffredi ag. di Hysaj è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è un giocatore che credo andrà via, vuole provare nuove esperienze, con Di Lorenzo i terzini sono tre, Malcuit è arrivato l’anno scorso e non credo verrà ceduto, e quindi sicuramente Hysaj andrà via. Ci sono diverse soluzioni in Italia. Al Milan ...

Juventus – Dall’Inghilterra l’indiscrezione : a Baku un incontro sul futuro di Sarri - la proposta della Juventus : A Baku l’incontro tra Buck e Agnelli: l’argomento principale il futuro di Maurizio Sarri, la proposta della Juventus incontro tra il presidente del Chelsea Bruce Buck e il numero uno della Juventus Andrea Agnelli a Baku. L’argomento del colloquio tra i due potrebbe essere il futuro del tecnico toscano Maurizio Sarri, secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun. I due si trovano entrambi nella capitale azera per la ...

Juventus - il nuovo mister è Maurizio Sarri : la foto di Andrea Angelli che lo conferma : Il prossimo allenatore della Juventus? Lo svela in modo piuttosto inequivocabile TuttoSport, con una fotografia che parla da sola. Un'immagine che ritrae Andrea Agenlli a Baku, Azerbaigian, dove ci gioca la finalissima di Europa League tra Chelsea e Arsenal. E non solo Agnelli era a Baku, ma è andat

Juventus - colpo di scena - Agnelli incontra Sarri in hotel : arriva la svolta! : Sarri Juventus- Secondo quanto riportato da "Sportmediaset", Agnelli è volato a Baku per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Un modo per assistere ed incontrare in prima persona Maurizio Sarri per decidere e valutare insieme il prossimo futuro alla Juventus. Futuro in bianconero ormai praticamente scritto, anche se, come detto, tutto

Sarri alla Juventus? Agnelli incontra il tecnico in hotel : i nuovi dettagli! : Sarri alla JUVENTUS- Secondo quanto riportato da "Sportmediaset", Andrea Agnelli è volato a Boku per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Una presenta non di certo a caso, ma finalizzata ad un incontro con Maurizio Sarri. Il presidente bianconero avrebbe incontrato il tecnico del Chelsea in hotel. I due si sarebbero

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Repubblica : lo staff di Sarri si informa sulla reazione di Napoli se andasse alla Juventus : Il favorito resta Pochettino Anche Repubblica scrive della finale di Baku di questa sera, più propriamente della finale di Maurizio Sarri. Una finale che potrebbe essere l’ultima partita del tecnico con i Blues. Per adesso si attende, ma tutto si dovrà chiudere entro domenica. Per Repubblica la prima scelta della Juventus è Pochettino, dal momento che Klopp si è già defilato («Magari un giorno verrò in Italia, non adesso»). La seconda è ...

SARRI NUOVO ALLENATORE Juventus?/ Litigio con David Luiz - preso a calci il... : SARRI NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Sarri Juventus - il tecnico esce allo scoperto : "Prima la finale - poi…" : Sarri Juventus – Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Sarri come possibile erede di Allegri. Tra il sogno Guardiola e la pista Pochettino che diventa sempre più complicata, i giornali italiano hanno esaltato Sarri come opzione in pole per la panchina bianconera. Dopo la smentita arrivata dalle parti di Manchester per quanto riguarda

Juventus - Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...