Il corpo dell’amore | sesso e disabilità in scena su Rai3 Enrica Bonaccorti voce narrante

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ildell'amore,affronta in seconda serata un tema coraggioso spesso taciuto per falso pudore: il sess0 in condizioni dimotoria o cognitiva. L’argomento verrà trattato attraverso un docu-film in quattro puntate in onda dal 31 maggio alle 23.10 e intitolato Ildell’amore. Ogni appuntamento avrà al centro una storia e un protagonista alle prese con le gioie e i dolori della libertà sessuale anche quando ilsembra un ostacolo all’affettività. Ladella trasmissione sarà quella di, che interverrà per introdurre i protagonisti e spiegare le loro storie. Verranno in particolare seguite le vicende di una giovane donna su sedia a rotelle dalla nascita, di un attivista omosessuale disabile, di un’aspirante assistente sessuale e di una madre con figlio disabile: filo conduttore delle quattro ...

