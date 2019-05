Compagno D’Alema | gli operai votano Lega da almeno 20 anni

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Nelle regioni del nord, e in particolare in Veneto, cresce il numero dei lavoratori con la tessera della CGIL in tasca cheNord: per capirne i motivi, la Flai-Cgil (l’organizzazione dei lavoratori dell’agroindustria) ha realizzato con l’università Ca’ Foscari un’inchiesta dal titolo “Veneto Agro -e sindacato alla prova del leghismo (1980-2010)”. L’indagine è stata fatta attraverso questionari e interviste realizzate tra i dirigenti e i deti sindacali iscritti alla Cgil in Veneto che non mostrano alcun imbarazzo nell’avere in tasca la tessera del sindacato più di sinistra e votare per laNord. In alcune interviste emergono chiaramente i motivi che spingono i lavoratori e i deti sindacali a praticare questa “doppia identità”, che non viene percepita ...

