Stupra i figli e li costringe a fare sesso col cane | condannato a 341 anni di carcere

Denuncia la scomparsa della figlia di 10 anni - ma la polizia non fa nulla : trovata Stuprata e uccisa : Farishta Mohmand, una bimba di 10 anni, è stata violentata e uccisa ad Islamabad. Il padre aveva Denunciato subito la sua scomparsa, ma la polizia per diversi giorni non ha attivato le ricerche della piccola. La morte di Farishta ha commosso il Paese e scatenato le proteste contro le autorità. In Pakistan, solo nel 2018, sono stati uccisi 92 bambini.

Padre orco porta la figlia 13enne e l’amichetta in campeggio per drogarle e Stuprarle : Quella che era stata presentata dal Padre come una esperienza divertente e spensierata era in realtà un piano diabolico dell'uomo per abusare delle due ragazzine in tenda dopo averle stordirne.

Stuprata da due marocchini - il padre della vittima : "Mia figlia venduta per droga" : Pina Francone Il caso in provincia di Vicenza, dove due marocchini sono stati arrestati per violenza sessuale su una minorenne. In manette anche un’amica della giovane abusata "Hai venduto mia figlia ai marocchini per la droga". Il padre della ragazzina violentata da due magrebini in provincia di Vicenza accusa così l'amica della figlia, che avrebbe teso una trappola alla minorenne. La quindicenne, ricordiamolo, è stata attirata ...

Patrigno Stupra figlia dall’età di 10 anni e tenta di farla abortire a calci nello stomaco : La terribile storia di violenza arriva da Kingaroy, a nord-ovest di Brisbane, in Australia, dove l'uomo di 44 anni è stato arrestato e condannato da un tribunale locale a 15 anni di prigione. Lui ha continuato ad abusare di lei nell'arco di sei anni senza che la madre si accorgesse di nulla. L'uomo ha sottoposto la piccola a sei anni di violenze sessuali, partite quando la vittima aveva appena dieci anni e proseguite anche quando dagli ...

"Se mi fai Stuprare le tue figlie - poi io e te ci sposiamo". E la madre cede all'orco : Pina Francone L'orrore in Germania, dove un uomo ha chiesto alla sua compagna di poter abusare sessualmente delle sue figlie, come condizioni per sposarla. E la donna ha acconsentito "Se mi fai stuprare le tue figlie, io ti sposo". È la richiesta brutale e agghiacciante avanzata da un uomo alla sua compagna. E la cosa assurda è che la donna ha acconsentito allo stupro, pur di essere portata all'altare. L'orrore in Germania, in quel ...

'Se mi fai Stuprare le figlie ti sposo' - mamma concede le bimbe di uno e 4 anni al suo compagno in Germania : Lascia che il compagno stupri le sue figlie per farsi sposare . Una mamma ha permesso al suo fidanzato di abusare sessualmente delle sue due bambine dopo che l'uomo le aveva promesso che se lo avesse ...

Ashley Judd : «Ho abortito per non condividere un figlio con il mio Stupratore» : Harvey Weinstein e Kate BeckinsaleHarvey WeinsteinHarvey Weinstein e Renée Zellweger Harvey WeinsteinHarvey Weinstein e Meryl StreepHarvey Weinstein e Jennifer LawrenceHarvey Weinstein con la moglie Georgina ChapmanHarvey Weinstein e George ClooneyHarvey Weinstein e Gwyneth PaltrowHarvey Weinstein e Nicole KidmanHarvey Weinstein e Jay-ZHarvey WeinsteinHarvey Weinstein e Quentin TarantinoHarvey WeinsteinHarvey WeinsteinHarvey WeinsteinHarvey ...