Russiagate | Mueller | “Se fossimo stati convinti che il presidente non avesse commesso

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Secerti che ilnonun reato lo avremmo detto”. Robert, il procuratore speciale che ha indagato sul, in linea con le conclusioni del rapporto, ha spiegato che l’indagine non è riuscita a determinare una responsabilità dell’inquilino della Casa Bianca come quello di ostruzione della giustizia. “Dopo queste dichiarazioni è importante che il mio rapporto parli da solo” ha dichiarato lo special counsel. In ogni caso non avrebbe potuto incriminare ilin carica, in base alle linee guida del ministero della Giustizia., rapporto: “Nessuna azione illegale, ma non escludiamo tentativi Trump di influenzare inchiesta” Le interferenze russe “per danneggiare una persona candidare alla ...

