L’Italia delle spiagge | al via una grande operazione di Educazione Ambientale

Roland Garros 2019 : Naomi Osaka avanti col brivido - Halep cede un set. Con Jasmine Paolini L’Italia delle donne saluta Parigi : Nella terza giornata del Roland Garros 2019 non ci sono grandi scossoni per quel che riguarda il tabellone femminile, ma le due migliori giocatrici impegnate quest’oggi esordiscono rischiando entrambe di uscire con larghissimo anticipo da Parigi. Naomi Osaka comincia malissimo il suo match con Anna Karolina Schmiedlova: la giapponese, numero 1 del mondo, gioca in maniera orrenda il primo set e subisce un rotondo 6-0 dalla slovacca. Riesce ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : la Coppa delle Nazioni va alla Svezia - quinta L’Italia : La Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena va alla Svezia, che con otto penalità totali precede l’Irlanda, seconda a quota dodici, e Olanda e Belgio, appaiate in terza Piazza con 18. L’Italia, che aveva vinto le ultime due edizioni della manifestazione, deve abdicare e chiudere quinta con 23. Gli azzurri precedono la Germania, sesta con 25 nonostante un eccellente Daniel Deusser, da tenere in gran considerazione ...

Alla scoperta delle origini delL’Italia : quando è ’emersa’ era fatta di isole tropicali : quando è emersa l’Italia? Prima di quanto immaginato, lo rivelano i fossili dei dinosauri nostrani. Le loro orme arrivate fino a noi indicano che già 230 milioni di anni fa c’erano le prime terre affiorate dall’Oceano Tetide ed erano isole tropicali. Lo ha spiegato il paleontologo Cristiano Dal Sasso, che partecipa al congresso della Società Italiana di Paleontologia in corso nei giorni scorsi a Benevento e a ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA : Coppa delle Nazioni - L’Italia insegue uno storico tris : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : tante pretendenti alla Coppa delle Nazioni. Occhio ad elvetici e transalpini - ma L’Italia può calare il tris : Oggi pomeriggio a partire dalle ore 14.30 saranno nove le selezioni che si contenderanno la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: l’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso livello. Sicuramente la selezione che maggiormente va tenuta d’Occhio è quella della Svizzera, che è stata anche ...

Corruzione - il rapporto delle Nazioni Unite sulle “buone pratiche” delL’Italia Cantone (Anac) : “L’Italia sa fare squadra” : Nei giorni in cui arresti e indagini per corruzioni varie si susseguono l’Onu promuove il nostro paese per la lotta a uno dei reati crea più danni all’economica. Il secondo rapporto sul nostro paese “riconosce i progressi fatti ed è una pagella che promuove l’Italia in un settore delicato” dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi: “Ci stiamo muovendo in una logica di sistema”. In cui ministero della ...

Volley femminile - Nations League 2019 : L’Italia travolge la Thailandia - seconda vittoria delle azzurre : seconda vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno travolto la Thailandia con un roboante 3-0 (25-13; 25-17; 26-24) e hanno così bissato l’affermazione ottenuta ieri sera contro la Polonia. Le vicecampionesse del mondo si sono imposte con grande autorevolezza a Opole e portano a casa tre punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo itinerante, ...

I portuali di Genova hanno vinto : la nave delle armi ha lasciato L’Italia senza caricare nulla : La nave saudita Bahri Yanbu attraccata ieri al porto di Genova per caricare materiale bellico da utilizzare nella guerra in Yemen ha levato gli ormeggi per dirigersi ad Alessandria D'Egitto. Non ha imbarcato né i cannoni né i generatori elettrici militari.Continua a leggere

Volley femminile - Nations League 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia sarà protagonista nella Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione itinerante internazionale che prevede la fase preliminare dal 21 maggio al 20 giugno: le azzurre dovranno giocare 15 partite, 3 incontri per ogni settimana che andranno in scena in un’unica sede. L’esordio è previsto contro la Polonia a Opole, sono previsti due passaggi casalinghi a Conegliano e a Perugia: l’obiettivo sarà ovviamente ...

L’effetto Iliad si è fatto sentire : L’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte : Stando a un nuovo studio, l'Italia è il Paese meno caro tra quelli dell'Europa Occidentale per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile L'articolo L’effetto Iliad si è fatto sentire: l’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte proviene da TuttoAndroid.

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : L’Italia si gioca una parte delle sue chance di non retrocedere - bisogna battere la Norvegia : Sesto appuntamento per la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio impegnata nei Mondiali Top Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), hanno dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) e Repubblica Ceca (0-8). Ora arrivano le due partite più importanti ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : la situazione delle qualificazioni olimpiche ed i ranking aggiornati. Per L’Italia in corsa Vito Dell’Aquila : Domani inizieranno a Manchester i Mondiali 2019 di Taekwondo. Una rassegna iridata che vedrà in azione oltre 900 atleti provenienti da 150 paesi differenti e sarà un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questo torneo è classificato come categoria G12 e metterà quindi a disposizione degli atleti moltissimi punti per il ranking olimpico, che metterà in palio 40 dei 120 posti disponibili. In ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : il calendario delle partite delL’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia parteciperà ai Mondiali Under 20 di Calcio 2019 che andranno in scena dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, la nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni e col sogno di lottare per il titolo: dopo il terzo posto raccolto due anni fa, gli azzurrini cercheranno una nuova impresa nella rassegna iridata riservata ai ragazzi nati da partire dal 1° gennaio 1999. L’Italia è stata inserita nel gruppo ...

Living Planet Symposium - il neopresidente ASI : “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie attività spaziali” : Il neopresidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, è intervenuto questa mattina a Milano, in occasione dell’apertura del Living Planet Symposium, l’evento promosso dall’Agenzia Spaziale Europea e considerato la più grande conferenza sull’Osservazione della Terra dallo spazio: “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie attività spaziali,” ha dichiarato Saccoccia, rimarcando il ruolo ...