Il punto sulle graduatorie di merito regionali del concorso riservato agli abilitati

Il punto sulle commodities 06 maggio 2019 : Settimana negativa per il petrolio , che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,49% . Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del ...

[Il punto] La stangata sulle case : ecco quanto incassa lo Stato. E aumenta il rischio di "moderna" patrimoniale : Lo hanno fatto i due vicepremier, Salvini e Di Maio, e anche il ministro dell'Economia Tria che ha bollato la misura come "dannosa". Prezzi case ancora in calo Il clima di incertezza non aiuta però ...

Giovanili in Campania – Il punto sulle squadre Primavera : Focus sul settore giovanile campano della redazione di ForzAzzurri. Resoconto delle stagioni di Primavera 2 già concluse ed aggiornamenti sugli azzurrini del Napoli. Giovanili – Toccando questo argomento è impossibile non menzionare la vittoria della Youth League da parte del Porto FC. I ragazzi di Mario Silva che si sono imposti sul Chelsea per 3-1. Reti di Vieirà al 17′, Queiros al 55′ e Sousa al 75′. Per giovani ...

Il punto sulle commodities 29 aprile 2019 : Settimana molto negativa per l' oro nero , che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,80%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'...

A che punto sono le indagini sulle stragi di Pasqua in Sri Lanka : Quest'anno una delle guide più famose del mondo aveva individuato lo Sri Lanka come 'top destination' e nel 2018 era stato registrato un anno record con 2,33 milioni di turisti. Ora rischia il crollo,...

Il punto sulle commodities 23 aprile 2019 : Piccolo passo in avanti per il petrolio che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,27% . Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 66,16, con un ...

Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle attuali conoscenze sull’epidermolisi bollosa acquisita : L’epidermolisi bollosa acquisita è una malattia rara provocata da una reazione autoimmunitaria. Una revisione delle attuali conoscenze, eseguita da un gruppo internazionale di esperti, ha riportato le informazioni più aggiornate su tale patologia. La formazione di bolle, e successivamente di lesioni della pelle e delle mucose che derivano dalla loro rottura, sono la caratteristica principale dell’epidermolisi bollosa acquisita, ma, oltre a ...

Il punto sulle commodities 15 aprile 2019 : Balza in avanti l' oro nero , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,88%.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'...

Emofilia - una malattia più unica che rara : a Roma un incontro per fare il punto sulle nuove sfide : ‘Emofilia: una malattia più unica che rara!‘. Per evidenziare “le specificità della patologia rispetto ad altre malattia rare, sottolineando i traguardi fino ad oggi raggiunti sul piano assistenziale e il lavoro che ancora rimane da fare per ottimizzare la rete di cura e i servizi dedicati ai pazienti“, è in programma lunedì 15 aprile a Roma un incontro organizzato da FedEmo (Federazione associazioni emofilici), in ...