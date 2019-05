Depistaggio via d’Amelio | Scarantino | “Scuse a chi ho accusato falsamente Dal pm Di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Chiedo scusa a Giuseppe La Mattina”. Cioè una delle persone accusateda Vincenzo. Ventisette anni diopo, il falso pentito della strage di via d’Amelio si scusa con uno degli imputati, che a causa delle sue false accusate furono condannati all’ergastolo per l’omicidio del giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.ha voluto chiedere scusa a La Mattina, che è presente in aula, prima dell’inizio del controesame al processo sulche si celebra a Caltanissetta. Alla sbarra ci sono tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall’avere agevolato Cosa nostra: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Giuseppe La Mattina era stato condannato ingiustamente per la strage insieme a Cosimo Vernengo, Gaetano Murana, Gaetano Scotto e Natale Gambino. Un anno fa i loro legali, gli avvocati Rosalba Di ...

PatriziaSilano : RT @lorenz_frigerio: Scarantino su strage di via D'Amelio: 'I magistrati non mi hanno suggerito mai nulla. Mi hanno convinto i poliziotti'.… - liberainfo : RT @lorenz_frigerio: Scarantino su strage di via D'Amelio: 'I magistrati non mi hanno suggerito mai nulla. Mi hanno convinto i poliziotti'.… - lorenz_frigerio : Scarantino su strage di via D'Amelio: 'I magistrati non mi hanno suggerito mai nulla. Mi hanno convinto i poliziott… -