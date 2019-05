Bimbo di nove mesi muori in asilo nido | si ipotizza un malore

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Tragedia in un. Un bambino di circa 9, nato il 10 agosto 2018, e' morto in culla in unprivato in zona Appio a Roma. Gli educatori, dopo un sonnellino, sono andati a svegliare il bambino ma si sono accorti che aveva le labbra blu. Hanno quindi subito allertato il 118, ma il medico intervenuto non ha potuto che constatarne il decesso. Dalle prime analisi sul corpicino sembra si tratti di morte naturale, siun. A quanto ricostruito, il bambino durante il riposino ha iniziato ad agitarsi nel sonno. Un'educatrice si sarebbe avvicinata e vedendo le labbra cianotiche ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per il piccolo non c'e' stato nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. E' stata disposta l'autopsia per chiarire le cause.Alcune maestre dell'del quartiere ...

