YouTube Gaming chiude | i giochi passano sulla piattaforma video

(Di martedì 28 maggio 2019) Dal 30 maggio 2019 il portale e l’applicazione didedicati al mondoludico cesseranno le loro funzioni indipendenti e saranno fusi con laprincipale., nato nel 2015, è un sito stand alone e un’app dedicata al mondoludicostreaming di Google. Fin dalla sua creazione,ha avuto la funzione di filtro per individuare e guardare unicamente i, in diretta e non, dedicati ai. Per quattro anni è stata la risposta di Google al concorrente Twicht, che da sempre concentra i suoi sforzitrasmissione di dirette incentrate principalmente suie al momento, come riporta Engadget, domina il mercato live streaming. Ladi proprietà di Amazon ha visto quasi 64mila utenti che hanno generato 1,9 milioni di ore di contenutidal vivo all’inizio dell’anno. Durante lo ...

