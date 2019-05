TgBlog | l' edizione del 28 maggio 2019

TgBlog - edizione del 27 maggio 2019 : Nella giornata post-elettorale spazio ai commenti e alle analisi del voto, in primo piano nel notiziario di oggi la grande maratona informativa de La7 iniziata ieri sera alle 22:30 e in chiusura questa sera con lo speciale di Propaganda Live. Enrico Mentana lungo le tante ore di diretta fra risultati e dati non ha perso il piglio ironico fra battute e siparietti con gli inviati in collegamento.Vi parliamo anche delle anticipazioni di ...

TgBlog - l'edizione del 24 maggio 2019 : Sono le interviste le protagoniste dell'edizione di oggi, 24 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con le interviste a Veronica Pivetti sulla sua nuova webserie "Bleah!" ed a Saverio Raimondo per la nuova edizione di CCN su Comedy Central.Per le anteprime, quella sulla quinta edizione di Sei in un paese meraviglioso, in onda su Sky Arte, che vedrà Michelle Carpente affiancare Dario Vergassola. Spazio anche agli ...

TgBlog - l'edizione del 22 maggio 2019 : Numerosi retroscena ed interviste, nell'edizione di oggi, 22 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul day time invernale di Raiuno, che potrebbe prorogarsi addirittura fino a giugno, quello sui diritti di alcuni eventi sportivi che si dovrebbero suddividere le reti nella prossima stagione e quello sulla presenza di Matteo Salvini, domani, ad Otto e Mezzo, su La 7.Per quanto riguarda le ...

TgBlog - edizione del 21 maggio 2019 : Ci sono un retroscena e numerose notizie, nell'edizione di oggi, 21 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si inizia, infatti, con le anticipazioni sul format della nuova edizione de La Sai l'Ultima, che torna in tv dopo undici anni, con la conduzione di Ezio Greggio.Spazio anche alla conferma da parte di Fiorello che sarà il volto di punta di RaiPlay, proponendo una serie di contenuti che richiameranno quanto da lui proposto negli ...

TgBlog - edizione del 17 maggio 2019 : Nel consueto appuntamento con l'informazione di TvBlog iniziamo con l'analisi del primo appuntamento con All together now andato in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-ax.Fra i talk politici del giovedì, Piazzapulita ha fatto parlare per alcune dichiarazioni del giornalista Corrado Formigli che, invitando Matteo Salvini nella trasmissione, non ha avuto timore di lanciargli una stoccata visto che non ...

TgBlog - l'edizione del 16 maggio 2019 : Retroscena, analisi e news, nell'edizione di oggi, 16 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Per i retroscena, quello relativo a Domenica In, perché sembrerebbe saltata l'ospitata di Massimo Giletti prevista per la prossima puntata, mentre è confermata la presenza di Alessia Marcuzzi e Manuel Bortuzzo.Inoltre, vi sveliamo che Valentina Persia sarà nel cast della nuova edizione de La Sai l'Ultima?, condotta da Ezio Greggio. Restando ...

TgBlog - edizione del 14 maggio 2019 : Si parla tanto di Rai nell'edizione di oggi, 14 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Una Rai nel caos, a quanto pare, tant'è che la presentazione del palinsesto estivo di Raiuno prevista nei prossimi giorni è slittata al 7 giugno.Una Rai, però, che riceve anche l'appello di Albano, che dice di voler fare il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Elisa Isoardi, invece, difende i cuochi de La ...

TgBlog - edizione del 13 maggio 2019 : Il notiziario odierno inizia da un interessante retroscena sul Grande Fratello VIP, la quarta edizione del reality show di Canale 5 potrebbe spostare di qualche mese la sua messa in onda iniziando a novembre e non più a settembre com'è stato per le prime tre edizioni.Parleremo del caso Fazio in Rai e delle polemiche dopo l'annuncio del taglio di tre puntate di che fuori tempo che fa (il programma del lunedì sera in seconda serata sulla prima ...

TgBlog - edizione del 9 maggio 2019 : Nuova edizione del notiziario di TvBlog nella quale vi parleremo innanzitutto di un'anteprima importante che potrebbe caratterizzare l'inizio della prossima stagione tv 2019/20 su Canale 5, il ritorno di Music Farm (forse condotto da Alessia Marcuzzi).Proseguiamo con il faccia a faccia avvenuto ieri sera a Otto e mezzo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini su La7. Il programma che ha incuriosito circa 2.1 milioni di telespettatori ha suscitato ...

TgBlog - l'edizione dell'8 maggio 2019 : Un retroscena e numerose notizie, provenienti soprattutto dal mondo delle serie tv, nell'edizione di oggi, 8 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il retroscena sul futuro della Rai, che sembra dipendere dai risultati delle elezioni del 26 maggio, per poi passare al botta e risposta tra Matteo Salvini e Lilli Gruber e la presenza del primo ad Otto e mezzo.Spazio, poi, a Mussolini-Il figlio del secolo, il reading del ...

TgBlog - l'edizione del 7 maggio 2019 : Tra Raiuno e Canale 5, ma anche con uno sguardo su Raitre: da queste reti arrivano le notizie di oggi, 7 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il retroscena sulla possibile conduzione di Nunzia De Girolamo degli speciali in prima serata di Linea Verde Estate previsti in agosto, per poi passare all'anteprima sulla presenza di Mara Venier, oltre che di Raffaella Carrà, nella puntata di Amici di sabato prossimo.Spazio ...

TgBlog - l'edizione del 6 maggio 2019 : Tra retroscena, anteprime e notizie, c'è molto nell'edizione di oggi, 6 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il retroscena sul nuovo programma di Pierluigi Diaco in onda su Raiuno, per poi passare all'anteprima sul prossimo ballerino per una notte a Ballando con le stelle.Spazio anche a Canale 5, con le mille puntate di Michelle Hunziker a Striscia la notizia, ed a Che Tempo Che Fa, con le dichiarazioni di Fabio ...

TgBlog - edizione del 3 maggio 2019 : Numerose le notizie nell'edizione di oggi, 3 maggio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il retroscena sulla Serata Bowie che andrà in onda su Raidue il 24 giugno con la conduzione di Morgan, per poi passare all'anteprima sugli ospiti della seconda puntata di Tutta colpa di Leonardo, in onda domenica su Italia 1.Per quanto riguarda i reality, invece, si parla della possibile prossima edizione del Grande Fratello Vip, per ...

TgBlog - edizione del 2 maggio 2019 : tutte le notizie : Nuova edizione del TgBlog che oggi si occupa dell'anteprima sugli ospiti che Mara Venier porterà nel suo studio a Domenica IN da Riccardo Fogli a Martina Stella, Antonino Cannavacciuolo a Fabrizio Moro e tanti altri. A seguire parleremo di Maurizio Costanzo, l'inventore del talk show in Italia.Segue quanto accaduto ieri sera durante Live non è la d'Urso quando Francesca Barra ha scelto di lasciare lo studio dopo una forte discussione con ...