Sulle nomine Ue Macron sfida Merkel con l' assist dei socialisti

Passa l'emendamento M5S Sulle nomine dei dirigenti sanitari. Lega astenuta : Via libera in Commissioni Affari sociali alla Camera, per l’emendamento al Dl Calabria presentato dalla deputata M5S Dalila Nesci che punta a togliere la discrezionalità dei presidenti delle Regioni sulle nomine dei dirigenti sanitari. L’emendamento è Passato con l’astensione della Lega.La norma mira a sottrarre la scelta del direttore generale da parte del presidente di Regione in quanto l’indicazione non ...

M5s cerca lo scontro con la Lega Sulle nomine nella sanità : Il pretesto per litigare anche oggi è il sistema di nomine nella sanità. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, risponde al telefono e sbotta: “Di Maio dice che non votiamo la loro proposta ma se neanche ne abbiamo parlato? Non sto dietro ai suoi tweet”.Il clima è questo. Il capo politico M5s questa mattina insieme al ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato una norma secondo cui i ...

Conte : a Sibiu primo confronto Sulle nomine a nuovi vertici Ue : Sibiu, Romania,, 9 mag., askanews, - Il vertice informale dei leader Ue a Sibiu, in Romania, è stato un'occasione, come ci si attendeva, per parlare anche delle prossime nomine per il rinnovo dei ...

I malumori leghisti Sulle nomine di Bankitalia : Si chiude il dossier nomine del nuovo direttorio di Bankitalia. Dopo circa un'ora e mezzo di riunione e dopo giorni di polemiche, alla fine, il governo ha dato il via libera ai nomi per il nuovo direttorio della Banca d'Italia proposti dal Consiglio superiore di Via Nazionale e alla nomina di alcuni prefetti. Nuovo direttore generale di Palazzo Koch è Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia e che ...