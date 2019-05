Scenari apocalittici al 2100 sui livelli dei mari a causa delle emissioni

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Tra gli effetti principali del cambiamento climatico c’è il rischio innalzamento del livello dei, che può essere peggiore di quanto paventato nelle ultime analisi sul tema.Un nuovo studio, Ice sheet contributions to future sea-level rise from structured expertjudgment, realizzato da alcuni scienziati britannici e americani, suggerisce che, mentre il clima della Terra continua a scaldarsi e le calotte del Pianeta continuano a sciogliersi, ipotrebbero entro la fine del secolo inondare le città costiere di tutto il mondo, sommergendo vaste aree di terra e spostando quasi 200 milioni di persone.Secondo lo studio, se continuiamo a sottovalutare ledi carbonio, l’innalzamento del livello del mare potrebbe superare i 2 metri entro il. Un aumento di tale entità avrebbe conseguenze profonde per l’umanità: New ...

