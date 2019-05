Roland Garros 2019 | chi affronterà Fabio Fognini al 2° turno? Data | programma | orario e tv

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019)ha vinto il derby con Andreas Seppi nel primodele si è guadagnato l’accesso al secondo, dove sfiderà l’argentino Federico Delbonis, che, proprio come l’azzurro, oggi ha impiegato quattro set per avere ragione del qualificato iberico Guillermo Garcia Lopez. I precedenti tra i due sono favorevoli all’italiano per 4-3, anche se sulla terra battuta outdoor il bilancio è di 3-3, con l’italiano che però ha vinto l’ultimo precedente a Bastad, in Svezia, nello scorso anno. Non sono ancora state comunicateed ora del confronto, l’ordine di gioco di domani non è ancora stato pubblicato. La sfida verrà trasmessa in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre come al solito OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del– Secondosingolare ...

Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - angelomangiante : Due leggende in finale a Roma e a vincere è il più forte giocatore della storia del tennis sulla terra battuta: 1… -