laragnatelanews

(Di martedì 28 maggio 2019) Pochi giorni fa è stato confermato che l’azienda cinese, società controllata dal colosso Xiaomi diventato ormai un brand indipendente, avrebbe svelato in questi giorni il suosmartphone di punta. Scegliendo questa volta di puntare su quello che sarebbe diventato il suo primo dispositivo di fascia alta, in grado di competere con i principali marchi del settore con un prodotto dalle caratteristiche notevoli e dalcontenuto. L’evento di presentazione si è tenuto ieri in Cina, e come promesso dal produttore, quanto è stato svelato non sembra avere nulla da invidiare ad altri prodotti di fascia alta, a partire dai nuovi OnePlus 7 svelati un paio di settimane fa. Ad essere stati presentati al pubblico sono stati due smartphone. Si tratta diK20, che può essere considerato il modello di fascia media, e ilK20 Pro, il modello di punta che mira a ...

laragnatelanews : Redmi K20 e K20 Pro: ecco il nuovo “flagship killer” dal prezzo più basso - evyna : Redmi K20 e K20 Pro: ecco il nuovo “flagship killer” dal prezzo più basso - lucaviscardi : Presto sarà difficile per la concorrenza tenere il passo di @ItaliaXiaomi . Il nuovo Redmi K20 è impressionante per… -