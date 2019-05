Matteo Salvini | ultimatum a Luigi Di Maio | Sei sì in 30 giorni o tutti a casa

Matteo Salvini : «Una sola parola : GRAZIE Italia!». Poi con il crocifisso in mano : «Ora si cambia» : Dagli exit pool Matteo Salvini emerge come il vincitore delle elezioni europee. Il leader della Lega non aspetta molto a scrivere sui social. “Una sola parola: GRAZIE Italia!”. Così Matteo Salvini sui social commenta i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1° partito in Italia, GRAZIE”. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il ...

Da dove sono arrivati i voti alla Lega di Matteo Salvini : Lega 'pigliatutto' conquista voti dall'alleato di governo 5 Stelle, dai partiti di centrodestra e (qualche volta) anche dal Pd. M5s 'traghetta' voti verso il partito leghista di Matteo Salvini. Mentre il Partito Democratico limita le perdite ma non attrae nuovi elettori. È questa l'analisi dell'Istituto Cattaneo sui flussi di voto relativi alle elezioni europee che si sono tenute ad un anno di distanza dalle precedenti consultazioni politiche e ...

Matteo Salvini - i flussi alle Europee : quanti voti ha "rubato" al M5s e Luigi Di Maio : Dietro la vittoria schiacciante della Lega di Matteo Salvini alle elezioni Europee c'è un importante flusso di voti che dal Movimento Cinque Stelle è passato al Carroccio. Secondo i dati dell'istituto Ixè, quasi un elettore su quattro che ha votato la Lega il 26 maggio, nel 2018 alle Politiche aveva

Matteo Salvini - cannonata a Luigi Di Maio sulla Tav : "In Piemonte un referendum - se ne facciano una ragione" : "Se la democrazia ha un senso e se la Lega, a un quarto dello scrutinio in corso in Piemonte, ha il 36% con il triplo dei voti rispetto agli amici di M5s, vuol dire che i Piemontesi si sono espressi abbastanza chiaramente". Il messaggio di Matteo Salvini è chiarissimo. Un messaggio che il leader del

Matteo Renzi e il voto a Firenze - l'ultimo sfregio al Pd di Zingaretti : i complimenti a Salvini : La vittoria di Dario Nardella al comune di Firenze secondo Matteo Renzi è l'evento politico più importante delle ultime 24 ore. Uno dei limiti più evidenti che i compagni di partito del Pd hanno sempre rimproverato a Renzi è la scarsa voglia dell'ex premier di fare autocritica e riconoscere i meriti

Laura Boldrini - la strana analisi : "Matteo Salvini ha stravinto. Ma..." : Un pessimo risveglio, per Laura Boldrini, costretta a fronteggiare il clamoroso successo del suo peggiore nemico: Matteo Salvini, il vero trionfatore alle elezioni Europee. La Lega, infatti, ha preso più del 34 per cento. Ha sbancato. E un commento, la Boldrini, lo ha affidato a tpi.it, dove ha affe

Piemonte - Alberto Cirio verso la vittoria : colpo di Matteo Salvini - le conseguenze per il governo : La vittoria del candidato del centrodestra alle Regionali in Piemonte, Alberto Cirio, sembra ormai definita, anche dopo la seconda proiezione Rai che attesta l'imprenditore al 49,2%, contro il 36,8% del governatore uscente, il Pd Sergio Chiamparino. Un risultato che porta il centrodestra alla guida

Matteo Salvini - dopo il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue : procedura di infrazione : La famigerata "letterina". La aveva evocata Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina, in cui ha commentato il trionfo della Lega alle Elezioni Europee. "Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro e il primo. Non sto a impiccarmi

Elezioni - Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : 71.459 preferenze per l'ex sindaco che si è presentato col Pd. Il ministro dell'Interno e vicepremier si ferma invece a 57.047

Radio Maria e canti Gregoriani! Beppe Grillo ironizza su Matteo Salvini : Nel giorno dopo le elezioni europee, con i risultati definitivi che hanno decretato la vittoria della Lega di Matteo Salvini, è arrivato il commento ironico di Beppe Grillo: "Oggi Radio Maria e canti Gregoriani", ha scritto il comico genovese su Twitter, riferendosi alla scelta del leader della Lega di baciare il crocifisso in conferenza stampa.

Giuliano Pisapia batte Matteo Salvini a Milano : Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall’ex sindaco Giuliano Pisapia.Il partito di governo ottiene nel capoluogo lombardo il 27,39% dei voti, pari a poco più di 157mila voti, e il vicepremier raggiunge 57.047preferenze, ben lontano da Pisapia scelto da 71.459 elettori.Il Pd si conferma ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Lecce - anche nel Salento trionfa la Lega di Matteo Salvini : Si sono concluse ieri sera alle 23:00 le elezioni europee 2019 in tutta Italia e in altri Paesi del "Vecchio Continente". Gli elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i componenti del Parlamento di Strasburgo: al nostro Paese spettano 73 seggi. La popolazione su tutto il territorio nazionale si è espressa a favore di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché numero uno della Lega, che ha ottenuto una percentuale che ...