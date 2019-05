L’attacco con i coltelli in Giappone

Giro d’Italia 2019 - l’analisi della seconda settimana di Vincenzo Nibali. Dalle prime schermaglie sulle Alpi - alL’attacco sul Civiglio : Sei tappe da tachicardia, sei tappe di lotta serrata. Tutti contro tutti per un solo obiettivo: la maglia rosa. Sono passate le prime due settimane del Giro d’Italia 2019, una quindici giorni veramente intensa dall’inizio alla fine; con frazioni mai scontate, e una prima parte segnata dal maltempo. Ma poi ecco la luce sui primi capponi di montagna, e un uomo in maglia rossa sempre pronto, lucido, freddo e mai arrendevole, ...

Conte ferma il decreto sicurezza. M5S alL’attacco : Salvini pugile suonato : Alle otto di ieri sera dal Viminale confermano che sono stati risolti tutti i nodi tecnici sul decreto sicurezza bis. «Il testo - si dice - dovrà essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri». Non «sarà» ma «dovrà». Una terminologia che gronda preoccupazione, perché a Palazzo Chigi si sta alzando una muraglia per boicottare la n...

Voli di Stato - M5s alL’attacco di Salvini : "Chiarisca". Lui replica : "Nessuna irregolarità - dimostrino il contrario" : Tensioni nella maggioranza sui Voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero. Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: “Chiarisca' | Lui: 'Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario' Degli atti relativi ai viaggi di Matteo ...

WhatsApp - il virus che infetta con una chiamata : cosa fare e come aggiornare l’app La falla|Chi c’è dietro L’attacco : Ancora non si sa quanti utenti hanno subito un attacco dello spyware. aggiornare subito l’applicazione è il primo consiglio dell’azienda

WhatsApp - scoperto virus che infetta con una sola chiamata Chi c’è dietro alL’attacco : L’ammissione di Menlo Park: «Aggiornate il software». I ricercatori: «Una falla spaventosa». Il Financial Times: «Attacco portato avanti da una società informatica israeliana»

Pamela Prati - la sua manager Eliana Michelazzo pubblica le “prove” delL’attacco con l’acido : “Ci stanno facendo del bullismo, ci hanno detto scappate dall’Italia, fate schifo. Ci hanno aggredito con l’acido, ci hanno tirato l’acido sotto casa. Mi hanno fatto trovare un biglietto con scritto ‘al matrimonio ci arrivate a metà’ non lo abbiamo detto a nessuno perché avevamo paura”. Così aveva detto Eliana Michelazzo a Silvia Toffanin nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, lo show di canale 5 dove la manager di Pamela Prati è ...

Rimpatri e sicurezza - Salvini alL’attacco Conte e Di Maio : non sei tu a comandare : I leghisti assicurano che Matteo Salvini se ne frega dei sondaggi che danno il Carroccio in calo di molti punti, alcuni addirittura sotto il 30 per cento. «Sono dati virtuali, alla fine Conteranno i voti reali e non c’è dubbio che la Lega sarà il primo partito, davanti ai 5 Stelle», spiega Edoardo Rixi, preoccupato piuttosto delle divisioni sulla p...

Trono Over - Barbara contro Gemma : L’attacco fuori la trasmissione : Uomini e Donne Trono Over, Barbara attacca Gemma: l’ultima frecciatina fuori la trasmissione Che tra Barbara De Santi e Gemma Galgani non corra buon sangue, dentro e fuori gli studi di Uomini e Donne, è ormai risaputo. Le due dame del Trono Over in trasmissione hanno spesso discusso, lanciandosi accuse reciproche e senza mai trovare […] L'articolo Trono Over, Barbara contro Gemma: l’attacco fuori la trasmissione proviene da ...

Gaza - raffiche di razzi da Hamas verso Israele. Usa condannano L’attacco : Un edificio è stato colpito dalla nuova ondata di razzi lanciati da Gaza ad Ashkelon sulla costa sud di Israele. Lo dicono i servizi di pronto soccorso secondo cui ci sarebbero 3 o 4 feriti, di cui uno molto grave. Un israeliano di 58 anni è stato colpito nella notte, mentre si trovava all'ingresso della sua abitazione. L'uomo è morto mentre si recava all'ospedale.Continua a leggere

Caos Libia : spari contro i profughi. Il video delL’attacco al centro di detenzione : Centinaia di profughi rinchiusi in un centro a sud di Tripoli sono stati attaccati da uomini armati. Persone indifese intrappolate nei combattimenti tra l’Esercito nazionale libico del generale Haftar e le milizie fedeli al governo di Fayez al Sarraj. Le organizzazioni umanitarie hanno rinnovato il loro appello per l’immediata evacuazione di tutti i profughi detenuti in Libia e che adesso si trovano sulla linea del fronte.Continua a leggere

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 : outsider e possibili sorprese. Fuglsang e Ulissi in grande condizione - Nibali e Formolo alL’attacco : Numerose le incognite che caratterizzano la vigilia della Liegi-Bastogne-Liegi 2019, quarta classica monumento della stagione e fondamentale appuntamento del calendario ciclistico internazionale. Le modifiche apportate al percorso per la 105^ edizione della corsa belga infatti, rendono più complicato prevedere lo sviluppo della prova e di conseguenza più arduo indicare un vero e proprio favorito. Al di là degli uomini più attesi alla vigilia, ...

Cairo perde le staffe a Tiki Taka : la lite con Cruciani e L’attacco al Var : Torino, Urbano Cairo sopra le righe parlando del caso Zaza ed inveendo contro il giornalista Giuseppe Cruciani Il presidente del Torino Urbano Cairo come non l’avevamo mai visto. Il patron granata ha sbottato ai microfoni di Tiki Taka, dapprima parlando di Var e poi con un acceso confronto con il giornalista Giuseppe Cruciani. “Potrei elencare dieci situazioni di possibili rigori non dati al Toro, di Var non consultate. Il ...

Kena Mobile torna alL’attacco con un’offerta esclusiva con minuti - SMS e 50 GB a 6 - 99 euro : Per chi proviene dagli operatori virtuali, Kena Mobile ha pronta un'offerta interessante che si chiama Kena 6,99 Limited Edition e comprende minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99 euro al mese. L'articolo Kena Mobile torna all’attacco con un’offerta esclusiva con minuti, SMS e 50 GB a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Libia - “emissari di Haftar a Parigi dopo l’annuncio delL’attacco a Tripoli”. Conte convoca vertice con Esteri e Difesa : La scorsa settimana un Falcon ha trasportato a Parigi una piccola delegazione di inviati del generale libico Khalifa Haftar, che il 4 aprile ha annunciato l’offensiva per liberare Tripoli: volevano ottenere il consenso della Francia all’attacco. Lo scrive ‘Repubblica’ in una ricostruzione basata sui tracciati di Flightradar, il sito che monitora il traffico aereo. Il giornale ha avuto conferma da una fonte diplomatica dell’Eliseo ...