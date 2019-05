Il maltempo a Verona mette in ginocchio la produzione di ciliege

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) La cerasicoltura veronese esce inda questo maggio scandito dal freddo, dalle piogge e dalle grandinate. Confagricoltura stima danni ingenti che possono arrivare al 100% di perdita delle ciliegie precoci, dovuto soprattutto al cracking, cioe’ alla spaccatura dei frutti. “E’ un disastro, il meteo non ci sta dando tregua. Le ciliegie sono spaccate e impregnate d’acqua – ha spiegato Francesca Aldegheri, referente del settore frutta di Confagricoltura-. Oltre al danno, la beffa: bisogna anche raccoglierle per evitare malattie. Varieta’ come le Early star e le Early Biggy sono buone solo per la marmellata”. “Il guaio – ha aggiunto – e’ che cominciamo a vedere danni, prodotti da questa pioggia che non cessa mai, anche sulle varieta’ medio tardive come le Grace e le Carmen: stimiamo che almeno il 10-15% ...

