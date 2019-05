Le sue sono brutte telenovelas! Malgioglio attacca la De André (Di martedì 28 maggio 2019) Sul suo profilo Instagram, l'opinionista del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio, è tornato a scagliarsi contro la figlia di Cristiano De André. Il cantante è tornato a scagliarsi contro la presunta neo-fiamma di Gennaro Lillio. “Momenti stile brutte Telenovelas venezuelane” ha scritto nella descrizione di un post pubblicato su Instagram la "regina Malgy", alludendo all'acceso scontro che la De André ha avuto nella Casa con il suo attuale fidanzato. Tambellini, parlando vis à vis Francesca, ha ammesso di averla tradita, dichiarando tuttavia che non ricorda i particolari della sua "scappatella".



Sul suo profilo Instagram, Malgioglio ha paragonato il confronto a sorpresa avvenuto tra Francesca e Giorgio all'incontro registratosi tra Gennaro Lillio e il suo fratello ritrovato. “Questi momenti sono l'anima del reality del Grande Fratello, insieme ad altri protagonisti” ha aggiunto il paroliere Cristiano, lasciando intendere agli internauti che Francesca non sia nella rosa dei suoi gieffini favoriti.

Il modello campano Gennaro Lillio è stato decretato come primo finalista della sedicesima edizione del Grande Fratello. Una notizia quest'ultima che ha reso molto felice Francesca De André, la quale nella diretta di lunedì ha temuto che il suo Gennaro fosse stato eliminato al televoto. Visualizza questo post su Instagram Ieri sera ci sono stati momenti emoziinanti come questo ... tra @gennilillio e il fratello... che sono l'anima del Reality del @grandefratellotv insieme ad altri protagonisti.. E purtroppo ahime' ... momenti stile brutte Telenovelas VENEZUELANE.. ...come quella che abbiamo assistito ieri sera tra la signorina de Andre' and company. Un abbraccio. @barbaracarmelitadurso @ivazacchireal @gennaromarchesemakeup Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 28 Mag 2019 alle ore 12:49 PDT Il modello campano Gennaro Lillio è stato decretato come primo finalista della sedicesima edizione del Grande Fratello. Una notizia quest'ultima che ha reso molto felice Francesca De André, la quale nella diretta di lunedì ha temuto che il suo Gennaro fosse stato eliminato al televoto.



