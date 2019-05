Agnelli a Baku a vedere la finale di Sarri

ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il Corriere dello Sport annuncia in prima pagina che questa sera aci sarà uno spettatore d’eccezione, oltre che interessato, per ladi Europa League tra Arsenale Chelsea. Lo spettatore è Andrea. Si infittiscono sempre di più le notizie che vogliono Mauriziocome prossimo allenatore della Juventus. E anche le dichiarazioni del tecnico toscano ieri in conferenza stampa, non sono parse dichiarazioni di chiusura nei confronti della Juventus: «Non è il momento di parlare del mio futuro, ora conta solo la. Del mio futuro parlerò in un secondo momento e dopo aver parlato col Chelsea». Il Corriere dello Sport, che da giorni con Alfredo Pedullà sta raccontando della trattativa trae la Juventus, titola così: “da” e scrive di uno spettatore interessato questa sera a. L'articololadisembra ...

